60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar havuz başı pozu ile yıllara meydan okudu
Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar bu sefer de havuz başından paylaştığı bikinili fotoğrafı ile yıllara meydan okudu.
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, artık 60'a merdiven dayamış olsa da güzelliğiyle hala dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Her yaptığı, her sözü olay olan Avşar kızı, bu kez de bikinili paylaşımı ile adından söz ettirdi.
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"Yapma Aşkım" şarkısını çıkaran Hülya Avşar klibiyle de çok konuşulmuştu.
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Klipte giydiği elbiselerden, dansına kadar Avşar Kızı gündem olmuştu.
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