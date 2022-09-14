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  4. 60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar havuz başı pozu ile yıllara meydan okudu

60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar havuz başı pozu ile yıllara meydan okudu

Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar bu sefer de havuz başından paylaştığı bikinili fotoğrafı ile yıllara meydan okudu.

60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar havuz başı pozu ile yıllara meydan okudu - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, artık 60'a merdiven dayamış olsa da güzelliğiyle hala dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar havuz başı pozu ile yıllara meydan okudu - Resim: 2

Her yaptığı, her sözü olay olan Avşar kızı, bu kez de bikinili paylaşımı ile adından söz ettirdi.

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60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar havuz başı pozu ile yıllara meydan okudu - Resim: 3

"Yapma Aşkım" şarkısını çıkaran Hülya Avşar klibiyle  de çok konuşulmuştu.

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60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar havuz başı pozu ile yıllara meydan okudu - Resim: 4

Klipte giydiği elbiselerden, dansına kadar Avşar Kızı gündem olmuştu.

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