60'lık model gençlere meydan okudu !
Yılların foto modeli Mercy Brewer, hala güzelliğinden ödün vermiyor.
Bir zamanlar Kate Moss ve Naomi Campbell ile çalışan, yılların foto modeli Mercy Brewer, hala güzelliğinden ödün vermiyor. Şeffaf iç çamaşırlarıyla poz veren Mercy Brewer, 'bana büyükanne diyenlere aldırmıyorum' diyor.
Yeni Zelanda merkezli bir mayo ve iç giyim markası olan Lonely için objektiflerin karşısına geçen 60 yaşındaki Mercy Brewer, 1980 yıllarda başladığı modellik kariyerine hala devam ediyor.
Bir dönem 44 yaşındaki Kate Moss ve 48 yaşındaki Naomi Campbell ile aynı podyumu paylaşan Brewer, ''ana akım medya ve reklam kampanyalarında her zaman belirgin bir şekilde öne çıkmayan kişilere daha fazla görünürlük sağlamak için markanın teklifini kabul ettim. Teklif gerçekten gururumu okşadı. Birçok insandan destek görüyorum ancak, alaycı davranışta bulunanlar da oluyor. Büyükanne ya da iğrenç gibi cümleler sarf ediyorlar. Onlara aldırmıyorum. O insanların merhametten yoksun olduklarını düşünüyorum'' diyor.