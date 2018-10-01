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  3. 01 Ekim 2018 19:57

60'lık model gençlere meydan okudu !

Yılların foto modeli Mercy Brewer, hala güzelliğinden ödün vermiyor.

60'lık model gençlere meydan okudu !

Bir zamanlar Kate Moss ve Naomi Campbell ile çalışan, yılların foto modeli Mercy Brewer, hala güzelliğinden ödün vermiyor. Şeffaf iç çamaşırlarıyla poz veren Mercy Brewer, 'bana büyükanne diyenlere aldırmıyorum' diyor.

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60'lık model gençlere meydan okudu !

Yeni Zelanda merkezli bir mayo ve iç giyim markası olan Lonely için objektiflerin karşısına geçen 60 yaşındaki Mercy Brewer, 1980 yıllarda başladığı modellik kariyerine hala devam ediyor.

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60'lık model gençlere meydan okudu !

Bir dönem 44 yaşındaki Kate Moss ve 48 yaşındaki Naomi Campbell ile aynı podyumu paylaşan Brewer, ''ana akım medya ve reklam kampanyalarında her zaman belirgin bir şekilde öne çıkmayan kişilere daha fazla görünürlük sağlamak için markanın teklifini kabul ettim. Teklif gerçekten gururumu okşadı. Birçok insandan destek görüyorum ancak, alaycı davranışta bulunanlar da oluyor. Büyükanne ya da iğrenç gibi cümleler sarf ediyorlar. Onlara aldırmıyorum. O insanların merhametten yoksun olduklarını düşünüyorum'' diyor.

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60'lık model gençlere meydan okudu !

Modadaki algının artık değiştiğini de söyleyen Mercy, ''günümüzde artık kusursuzluk algısının yıkıldığını görüyoruz. Farklı tipte, farklı özellikleri olan modeller görüyoruz. Ben de onlardan biriyim'' diye ekliyor.

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