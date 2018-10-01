60'lık model gençlere meydan okudu !

Bir dönem 44 yaşındaki Kate Moss ve 48 yaşındaki Naomi Campbell ile aynı podyumu paylaşan Brewer, ''ana akım medya ve reklam kampanyalarında her zaman belirgin bir şekilde öne çıkmayan kişilere daha fazla görünürlük sağlamak için markanın teklifini kabul ettim. Teklif gerçekten gururumu okşadı. Birçok insandan destek görüyorum ancak, alaycı davranışta bulunanlar da oluyor. Büyükanne ya da iğrenç gibi cümleler sarf ediyorlar. Onlara aldırmıyorum. O insanların merhametten yoksun olduklarını düşünüyorum'' diyor.