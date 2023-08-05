7 Ağustos haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı astrolog Levent Gözaçan yazdı: 7 Ağustos haftası burç yorumları... Cesaretli ve hızlı girişimler, yeni adımlarla kararsızlık ya da belirsizliklere dikkat...
Doğum haritanızın Başak burcu evi, Mars’ın aldığı olumlu Uranüs ve Jüpiter açısı ile diğer evlere göre biraz daha canlı ve rahat görünüyor. Bu evinizin konularında; cesaretli ve hızlı girişimler, yeni adımlar, teknolojik buluşlar, merak duyma, bilgi edinme, görüşme, anlaşma ve gezi gibi etkinliklerde şanslı olabilirsiniz. Ancak yine de Başak evine karşıtlık yapan Satürn, evin konularında hakkınızı savunmak ya da derdinizi anlatmak için biraz kararsızlık ya da belirsizlik yaratabilir. Böyle durumlarda mantıklı olanı seçin.
Doğum haritanızın Aslan burcu evi de yine yoğunlaşan konuları gösteriyor. Ancak Mars’ı harekete geçiren Boğa evindeki Jüpiter ve Uranüs, Güneş’e aynı düzeyde iyi davranmayacak gibidir. Boğa evindeki bu gezegenler Güneş’in yakıcı ve yıkıcı öfkesini harekete geçirecek görünüyor. Bu yüzden haritanızın Aslan burcu ev konularında; yavaş, sakin, abartısız, ölçülü ve soğukkanlı olmalısınız. Eğer bunları başarabilirseniz, özgün ve saygı gören bir lider olma şansı doğabilir. Yoksa, kontrolsüz öfke başınıza iş açabilir.
Balık burcundaki Neptün; Pluto ve Uranüs ile olumlu bir küçük üçgen açı kalıbı oluşturuyor. Bunun anlamı, özellikle Balık evinizin konularında, duygularınızı ve sezgilerinizi kullanarak; cinsel alanda ve sıra dışı konularda yeni fırsatlar bulabileceğinizi, soyut alan çalışmaları, sanat ya da medyumluk gibi etkinlikler için uygun zaman olduğunu söyler.
YÜKSELEN KOÇ: Şanslı konumdaki Başak evinizde; iş arkadaşları, iş ortamı, sağlık, bakımını yaptığınız kişiler ve astlarınız ile ilgili hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; para kazanmak için yeni bir anlaşma, büyüme, açılma cesur girişimler, kararlı davranışlar, meslek ve kariyerde başarı kazanma gibi şanslarınız var. Ancak yine de iş ya da sağlık konusunda diğerleri ile fikir ayrılığınız olabilir. Duygusal kimliğinizi diğerlerine gösterme ve bu yolla yeni flörtleşmeler de şanslıdır. Ancak dikkatli ve kontrollü olmazsanız bu konu aynı zamanda size beklenmedik biçimde ve önemli miktarda para da kaybettirebilir. İçsel dünyanız, dinsel inançlarınız, huzur arayışlarınız için de iyi zamandır. Bilinmeyene yolculuk için duygu ve sezgilerinizi kullanabilir, bu yolla sanat yapabilir, para ya da kariyerde bir yöneticilik kazanarak mutlu olabilirsiniz.
YÜKSELEN BOĞA: Şanslı konumdaki Başak evinizde; kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşmeler, yarışmalar ya da çocuklarla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; eğlence, gezi, bilgileme, tanınma ya da para kazanma için şanslı günlerdir. Yeni tanışmalar, hızlı görüşmeler ya da anlaşmalar yaşamınıza heyecan katabilir. Ancak yine de katıldığınız gruplar ile kişisel zevkleriniz birbirinden farklı olursa, durumu idare etmelisiniz. Aile, anne ya da kadınlarla sevgi dolu anlar, eski acılarınıza iyi gelecek ve sizi mutlu edecektir. Ancak aile, ev ya da baba ile ilgili konularda; ölçülü, yavaş ve kontrollü olmalısınız. Yoksa beklenmedik biçimde olaylar büyüyerek, yakıcı ve yıkıcı gelişmelere dönebilir. Sosyal gruplaşma ya da toplantılarda duygu ve sezgilerinizi harekete geçiren gizemler hakkında bilgilenme, tanınma, sevilme ve yabancılarla olan ilişkilerde, yakınlaşma zamandır.