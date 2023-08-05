7 Ağustos haftası burç yorumları

Doğum haritanızın Başak burcu evi, Mars’ın aldığı olumlu Uranüs ve Jüpiter açısı ile diğer evlere göre biraz daha canlı ve rahat görünüyor. Bu evinizin konularında; cesaretli ve hızlı girişimler, yeni adımlar, teknolojik buluşlar, merak duyma, bilgi edinme, görüşme, anlaşma ve gezi gibi etkinliklerde şanslı olabilirsiniz. Ancak yine de Başak evine karşıtlık yapan Satürn, evin konularında hakkınızı savunmak ya da derdinizi anlatmak için biraz kararsızlık ya da belirsizlik yaratabilir. Böyle durumlarda mantıklı olanı seçin.

Doğum haritanızın Aslan burcu evi de yine yoğunlaşan konuları gösteriyor. Ancak Mars’ı harekete geçiren Boğa evindeki Jüpiter ve Uranüs, Güneş’e aynı düzeyde iyi davranmayacak gibidir. Boğa evindeki bu gezegenler Güneş’in yakıcı ve yıkıcı öfkesini harekete geçirecek görünüyor. Bu yüzden haritanızın Aslan burcu ev konularında; yavaş, sakin, abartısız, ölçülü ve soğukkanlı olmalısınız. Eğer bunları başarabilirseniz, özgün ve saygı gören bir lider olma şansı doğabilir. Yoksa, kontrolsüz öfke başınıza iş açabilir.