7. Koğuştaki Mucize'nin galasına ünlü akını

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, film ekibinin tam kadro katıldığı gala, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Filmi izlemeye gelenler arasında Nebahat Çehre, Perihan Savaş, Meral Çetinkaya, Özcan Deniz, Timuçin Esen, Pelin Karahan, Tolga Sarıtaş ve Engin Öztürk de vardı.

