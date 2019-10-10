7. Koğuştaki Mucize'nin galasına ünlü akını
Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'un paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize filmi yarın vizyona girecek. Filmin galasına ünlü isimler akın etti.
Başrollerini Aras Bulut İynemli ve küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı “7. Koğuştaki Mucize” yarın vizyona giriyor. Duygu yüklü filmin galası önceki akşam yapıldı, gece ünlü isimleri bir araya getirdi.
Oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon’un da yer aldığı “7. Koğuştaki Mucize” filminin galası, önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da yapıldı.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, film ekibinin tam kadro katıldığı gala, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Filmi izlemeye gelenler arasında Nebahat Çehre, Perihan Savaş, Meral Çetinkaya, Özcan Deniz, Timuçin Esen, Pelin Karahan, Tolga Sarıtaş ve Engin Öztürk de vardı.
TATLI SÜRPRİZİ
Gala gecesine katılan misafirler, gösterim sonrası anlamlı bir sürprizle karşılaştı. Filmdeki elma şekeri sahnesine ithafen herkese elma şekeri dağıtıldı. Lanistar Media, Motion Content Group ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında; hediye edilen her bir elma şekeri sayesinde cezaevinde kalma mecburiyetindeki 300’ü aşkın çocuğun ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca 120 gencin proje masrafları üstlenildi.