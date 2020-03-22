71 yaşındaki Selami Şahin koronavirüs uyarılarına aldırmadı!

Uzman doktorların 65 yaş üstü olan vatandaşların sokağa çıkmamaları yönünde uyarıları peş peşe gelirken, 71 yaşında olan usta sanatçı Selami Şahin önceki gün Bebek'te taktığı yarım maske ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Selami Şahin'i gören sevenleri de hemen fotoğraf çektirme taleplerinde bulundular. Hayranlarını kırmayan ünlü şarkıcı bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.