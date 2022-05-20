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  4. 76 yaşındaki Ajda Pekkan sahneyi salladı

76 yaşındaki Ajda Pekkan sahneyi salladı

Bursa'da sahne alan 'Süperstar' Ajda Pekkan, dinlemeye gelen vatandaşlara harika bir konser verdi.

76 yaşındaki Ajda Pekkan sahneyi salladı - Resim: 1

Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi.

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76 yaşındaki Ajda Pekkan sahneyi salladı - Resim: 2

Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı.

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76 yaşındaki Ajda Pekkan sahneyi salladı - Resim: 3

Serin havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

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76 yaşındaki Ajda Pekkan sahneyi salladı - Resim: 4

Bursa'yı çok özlediğini dile getiren Pekkan, " Şımarıklık yaptığımı zannetmeyin sakın. Gerçekten çok özledim. Burada benim çok değerli sizlerim var...

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