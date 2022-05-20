76 yaşındaki Ajda Pekkan sahneyi salladı
Bursa'da sahne alan 'Süperstar' Ajda Pekkan, dinlemeye gelen vatandaşlara harika bir konser verdi.
Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi.
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Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı.
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Serin havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
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Bursa'yı çok özlediğini dile getiren Pekkan, " Şımarıklık yaptığımı zannetmeyin sakın. Gerçekten çok özledim. Burada benim çok değerli sizlerim var...
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