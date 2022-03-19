7'nci kez evlenmeye hazırlanan Seda Sayan o iddia sonrasında çılgına döndü
Yedinci kez nikah masasına oturarak, sevgilisi Çağlar Ökten ile evleneceğini açıklayan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle ilgili son iddiaya resmen ateş püskürdü.
Seda Sayan, Çağlar Ökten’den evlilik teklifi almış ve evleneceğini canlı yayında açıklamıştı.
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Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile sürpriz evlilik kararına ilişkin magazin kulislerinde bir kez daha bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.
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Seda Sayan, “Sevgilinden ayrıl gel’ iddialarına ilk kez yanıt verdi.
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Çağlar Ökten'in Seda Sayan'dan albüm teklifi karşılığında 4 yıllık aşkı Lara Şehiroğlu'ndan ayrıldığı iddia edildi.
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