8 Ocak haftası burç yorumları: Yeniay'a dikkat
Haber3.com yazarı ünlü astrolog Levent Gözaçan'dan 8 Ocak haftası burç yorumları: Hafta ortasındaki yeni ay fazı, bu hafta ve yeni yıl kapsamında planladığınız yenilikleri ortaya koymak için uygun zamandır. Ancak boğum haritanıza göre olumlu ya da olumsuz yönde değişebilen, dengesiz bir güç gösterisi gibidir.
Hafta ortasındaki yeni ay fazı, bu hafta ve yeni yıl kapsamında planladığınız yenilikleri ortaya koymak için uygun zamandır. Oğlak burcunda; Güneş, Ay, Mars ve Pluto kümeleşmesi olduğu için doğum haritanızın Oğlak evi konularında; güçlü kararlar alma, planlama, uzun vadeli işlere girişme, adımlar atma ya da değişim ve dönüşümler başlatabilirsiniz. Ancak yine de Pluto’nun Jüpiter ile olumsuz bir kare açısı olduğu için asla durumu abartmamanız, ölçülü olmanız ve kontrol altında tutmanız gerekiyor. Şunu da hatırlatmam gerekli, 21 Ocak’ta Güneş ve Pluto, Kova burcunda hareket etmeye başlayacaklar.
Özellikle Pluto, Oğlak burcunun sonlarında olduğu için burçtan çıkmadan önce kendisini yeniden göstermek isteyebilir. Burcun son derecesinde olduğu için biraz da dengesizdir. Bu bazılarınız için biraz sıkışıklık, kısıtlanma ya da zorlanma yaratabilir. Bazılarınız için de kontrolü elde tutarak gelecek planlaması için yararlı olabilir. Doğum haritanıza göre olumlu ya da olumsuz yönde değişebilen, dengesiz bir güç gösterisi gibidir.
Bunun dışında; Neptün kare açılarının getirebileceği; yalan-dolan işlere, sahte aşklara, duygusal ilişkide aldatılmaya, ihanete, sözleşme ya da anlaşmalarda dolandırılma gibi durumlara ve alkol benzerlerine karşı dikkatli olmalısınız. Gerçeklerden uzaklaşmayın.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Meslek, kariyer, yöneticilerle ya da devletle olan işler, ilişkiler, gelecekle ilgili planlar ya da toplumsal konumunuzdur. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli şey; para harcamalarında, birikimlerde ya da borçlarla ilgili olarak kaldıramayacağınız bir yükün altına girmek ve ölçüsüzlüktür. Uzaktaki ya da yabancı olan biriyle gizli saklı aşk ya da para ilişkisi aldatıcı olabilir ve düş kırıklığı yaratabilir. Daha gerçekçi olmalı ve kafa karıştırıcı görüşmelerden kaçınmalısınız.