8 Ocak haftası burç yorumları: Yeniay'a dikkat

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Meslek, kariyer, yöneticilerle ya da devletle olan işler, ilişkiler, gelecekle ilgili planlar ya da toplumsal konumunuzdur. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli şey; para harcamalarında, birikimlerde ya da borçlarla ilgili olarak kaldıramayacağınız bir yükün altına girmek ve ölçüsüzlüktür. Uzaktaki ya da yabancı olan biriyle gizli saklı aşk ya da para ilişkisi aldatıcı olabilir ve düş kırıklığı yaratabilir. Daha gerçekçi olmalı ve kafa karıştırıcı görüşmelerden kaçınmalısınız.