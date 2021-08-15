8 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Rüzgar Erkoçlar'ın son hali şaşırttı
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla ülkede gündem olan Rüzgar Erkoçlar, 8 sene önce geçirdiği ameliyat sonrası yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlatmıştı.
Sekiz yıl önce gerçekleştirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla aylarca konuşulan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
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Nil Erkoçlar olarak tanınan ve dizilerin ve reklamların aranılan yüzü olan ünlü isim, 8 sene önce sessizce cinsiyet değiştirme operasyonu olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti.
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Yaşadığı süreci geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a anlatan Rüzgar Erkoçlar, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.
Rüzgar Erkoçlar, 2017 eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girmişti.
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