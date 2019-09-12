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  3. 12 Eylül 2019 21:55

8 yıl hapsi istenmişti! Çağla Şıkel hakkında karar çıktı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel'in 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan yargılandığı davada 8 yıla kadar hapsi isteniyordu. Çağla Şıkel hakkında kesin ve inandırıcı şüphe bulunamaması nedeniyle beraatine karar verildi. .

8 yıl hapsi istenmişti! Çağla Şıkel hakkında karar çıktı

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şıkel'in avukatı Ahmet Bumin Doğrusöz katıldı.

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8 yıl hapsi istenmişti! Çağla Şıkel hakkında karar çıktı

Hakim, dava konusu olaya ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirterek, sanık avukatına diyeceklerini sordu.

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8 yıl hapsi istenmişti! Çağla Şıkel hakkında karar çıktı

Avukat Doğrusöz, bilirkişi raporunun savunmaları doğrultusunda olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

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8 yıl hapsi istenmişti! Çağla Şıkel hakkında karar çıktı

Davayı karara bağlayan mahkeme, Çağla Şıkel'in cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği ve atılı suçun kendisi tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmetti.

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