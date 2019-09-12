8 yıl hapsi istenmişti! Çağla Şıkel hakkında karar çıktı
Manken ve sunucu Çağla Şıkel'in 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan yargılandığı davada 8 yıla kadar hapsi isteniyordu. Çağla Şıkel hakkında kesin ve inandırıcı şüphe bulunamaması nedeniyle beraatine karar verildi. .
İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şıkel'in avukatı Ahmet Bumin Doğrusöz katıldı.
Hakim, dava konusu olaya ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirterek, sanık avukatına diyeceklerini sordu.
Avukat Doğrusöz, bilirkişi raporunun savunmaları doğrultusunda olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.