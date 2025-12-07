  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu

8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu

Ünlü oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu - Resim: 1

Bir döneme danslarıyla damgasını vuran Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz Eylül ayında sonlandırmıştı. Ünlü dansçı ayrılık süresinin perde arkasını ilk kez anlattı. 

1 / 6
8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu - Resim: 2

"Asker arkadaşı gibi olduk"

Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada programında açıklamalarda bulunan Asena, uzun süreli birlikteliklerinin zamanla farklı bir noktaya evrildiğini belirterek boşanma gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

“Birbirimize karşı sevgi ve saygımızın azalmasını istemediğimiz için boşandık. Hem işte hem evde sürekli beraberdik. Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.”

2 / 6
8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu - Resim: 3

Ünlü isim, evlilik içinde fazla zaman geçirmenin ilişkilerini rutine sürüklediğini vurguladı.

3 / 6
8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu - Resim: 4

“Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım”
Programda, uzun bir aradan sonra sahneye dönüş süreci de soruldu. Asena, bu anları duygusal şekilde anlatarak şunları söyledi:

“Sekiz yıl sonra sahneye döndüm. Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım.”

4 / 6