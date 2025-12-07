8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu

"Asker arkadaşı gibi olduk"

Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada programında açıklamalarda bulunan Asena, uzun süreli birlikteliklerinin zamanla farklı bir noktaya evrildiğini belirterek boşanma gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

“Birbirimize karşı sevgi ve saygımızın azalmasını istemediğimiz için boşandık. Hem işte hem evde sürekli beraberdik. Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.”