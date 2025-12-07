8 yıllık eşinden boşanan Asena'nın ayrılık itirafı olay oldu
Ünlü oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bir döneme danslarıyla damgasını vuran Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz Eylül ayında sonlandırmıştı. Ünlü dansçı ayrılık süresinin perde arkasını ilk kez anlattı.
"Asker arkadaşı gibi olduk"
Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada programında açıklamalarda bulunan Asena, uzun süreli birlikteliklerinin zamanla farklı bir noktaya evrildiğini belirterek boşanma gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:
“Birbirimize karşı sevgi ve saygımızın azalmasını istemediğimiz için boşandık. Hem işte hem evde sürekli beraberdik. Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.”
Ünlü isim, evlilik içinde fazla zaman geçirmenin ilişkilerini rutine sürüklediğini vurguladı.
“Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım”
Programda, uzun bir aradan sonra sahneye dönüş süreci de soruldu. Asena, bu anları duygusal şekilde anlatarak şunları söyledi:
“Sekiz yıl sonra sahneye döndüm. Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım.”