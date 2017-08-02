80 milyon Dolarlık yatıyla Bodrum'a geldi

Meksika’nın en zengini ve Televisia ve Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group’un yönetim kurulu başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, 2001’de evlendiği eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Cristbal Patricio ile birlikte bugün Bodrum’a tatile geldi.