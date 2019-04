80'lerin Playboy güzelleri aynı pozları bir daha verdi

Modellerin her biri güzelliğin zamansız olduğunu ve kadınların her yaşta seksi olabileceğini kanıtlıyor. Hugh Hefner'in bir keresinde söylediği gibi: "Bir kez Oyun Arkadaşı, her zaman bir Oyun Arkadaşı."



Playbol modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte 30 yıl öncesi ve sonrası...