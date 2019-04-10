80'lerin Playboy güzelleri aynı pozları bir daha verdi
Ünlü Playboy dergisinin 7 eski modeli 30 yıl sonra aynı kapak pozunu verdi. Ortaya çıkan görüntüler ise gerçekten etkileyiciydi.
Ünlü Playboy dergisi, 7 Playmates'in kapak fotoğraflarını yeniden yarattı ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Kapakların tanıtımı, önceki filmlerin yayınlanmasından yaklaşık 30 yıl sonra, Playboy için fotoğrafçılar Ben Miller ve Ryan Lowry tarafından yeniden yaratıldı.
Modellerin her biri güzelliğin zamansız olduğunu ve kadınların her yaşta seksi olabileceğini kanıtlıyor. Hugh Hefner'in bir keresinde söylediği gibi: "Bir kez Oyun Arkadaşı, her zaman bir Oyun Arkadaşı."
Playbol modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte 30 yıl öncesi ve sonrası...