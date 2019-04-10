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  3. 10 Nisan 2019 10:45

80'lerin Playboy güzelleri aynı pozları bir daha verdi

Ünlü Playboy dergisinin 7 eski modeli 30 yıl sonra aynı kapak pozunu verdi. Ortaya çıkan görüntüler ise gerçekten etkileyiciydi.

80'lerin Playboy güzelleri aynı pozları bir daha verdi

Ünlü Playboy dergisi, 7 Playmates'in kapak fotoğraflarını yeniden yarattı ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Kapakların tanıtımı, önceki filmlerin yayınlanmasından yaklaşık 30 yıl sonra, Playboy için fotoğrafçılar Ben Miller ve Ryan Lowry tarafından yeniden yaratıldı.

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80'lerin Playboy güzelleri aynı pozları bir daha verdi

Modellerin her biri güzelliğin zamansız olduğunu ve kadınların her yaşta seksi olabileceğini kanıtlıyor. Hugh Hefner'in bir keresinde söylediği gibi: "Bir kez Oyun Arkadaşı, her zaman bir Oyun Arkadaşı."

Playbol modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte 30 yıl öncesi ve sonrası...

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80'lerin Playboy güzelleri aynı pozları bir daha verdi

1. Kimberley Conrad Hefner (1988)

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80'lerin Playboy güzelleri aynı pozları bir daha verdi

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