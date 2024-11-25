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  4. 9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu

9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu

Uzun süredir fazla kilolarıyla başı dertte olan Türk halk müziğinin güzel ismi Zara zayıflama sırrını açıkladı.

9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu - Resim: 1

Ünlü Türk halk sanatçısı Zara fazla kilolarından kurtulup yepyeni bir görünüme kavuştu.

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9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu - Resim: 2

Fazla kilolarından kurtulduktan sonra artık daha cesur sahne kıyafetlerini tercih etmeye başlayan Zara bu sefer de hayranlarının karşısına derin bir dekolteyle çıktı.

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9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu - Resim: 3

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair de ipuçları verdi.

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9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu - Resim: 4

Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti.

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