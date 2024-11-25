9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu
Uzun süredir fazla kilolarıyla başı dertte olan Türk halk müziğinin güzel ismi Zara zayıflama sırrını açıkladı.
Ünlü Türk halk sanatçısı Zara fazla kilolarından kurtulup yepyeni bir görünüme kavuştu.
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Fazla kilolarından kurtulduktan sonra artık daha cesur sahne kıyafetlerini tercih etmeye başlayan Zara bu sefer de hayranlarının karşısına derin bir dekolteyle çıktı.
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Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair de ipuçları verdi.
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Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti.
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