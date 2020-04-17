Oyuncu Ferit Aktuğ boşanıyor
Ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, 9 yıl önce nikah masına oturduğu eşiyle ayrılık kararı aldı. Çiftin boşanma davası salgın nedeniyle ileri bir tarihte görülecek.
Çok sayıda dizi, film ve reklamda rol aldıktan sonra “Ufak Tefek Cinayetler”de canlandırdığı Taylan karakteriyle yıldızı parlayan Ferit Aktuğ, özel hayatında sıkıntılı günler yaşıyor.
Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan’la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, çift 3 ay önce evlerini ayırmış ve anlaşmalı olarak boşanmak üzere mahkemeye başvurmuş. Ancak dava, salgın nedeniyle adli tatile takılmış.