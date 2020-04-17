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  3. 17 Nisan 2020 09:52

Oyuncu Ferit Aktuğ boşanıyor

Ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, 9 yıl önce nikah masına oturduğu eşiyle ayrılık kararı aldı. Çiftin boşanma davası salgın nedeniyle ileri bir tarihte görülecek.

Oyuncu Ferit Aktuğ boşanıyor

Çok sayıda dizi, film ve reklamda rol aldıktan sonra “Ufak Tefek Cinayetler”de canlandırdığı Taylan karakteriyle yıldızı parlayan Ferit Aktuğ, özel hayatında sıkıntılı günler yaşıyor.

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Oyuncu Ferit Aktuğ boşanıyor

Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan’la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.

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Oyuncu Ferit Aktuğ boşanıyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, çift 3 ay önce evlerini ayırmış ve anlaşmalı olarak boşanmak üzere mahkemeye başvurmuş. Ancak dava, salgın nedeniyle adli tatile takılmış.

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Oyuncu Ferit Aktuğ boşanıyor

Bahar Hanım davanın sonuçlanmasını beklemeden sosyal medyada eski soyadını kullanmaya başlamış.

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