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  4. 90'ları kasıp kavurmuşlardı: İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede

90'ları kasıp kavurmuşlardı: İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede

90'ların pop müziğinin sevilen grubu İzel, Çelik, Ercan 30 yıl aradan sonra yine birlikte sahne aldı.

90'ları kasıp kavurmuşlardı: İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede - Resim: 1

90'ların pop müziğinin sevilen grubu İzel, Çelik, Ercan aralarındaki buzları eritti! 30 yıllık aradan sonra tekrardan İstanbul'da sahne alacak.

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90'ları kasıp kavurmuşlardı: İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede - Resim: 2

1991 yılında üniversite öğrencisi olarak Ajda Pekkan ile birlikte Almanya'ya giderek ön grup olarak turnede sahneye çıkan 90'lar estiren grubu İzel, Çelik, Ercan yeniden bir arada.

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90'ları kasıp kavurmuşlardı: İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede - Resim: 3

Yayınladıkları şarkıların hit olması ile dönemlerine damga vuran ünlü grup ilk albümlerini çıkarttıktan sonra olaylı bir şekilde dağılmışladı.

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90'ları kasıp kavurmuşlardı: İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede - Resim: 4

Kariyerlerine tek başlarına devam eden ünlü isimler uzun süre birbirlerine dargın kalmışlardı.

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