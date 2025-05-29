90'ların çocuklarının yıllarca rüyalarına giren, yılların kabusu Chucky öldü
"Çocuk Oyunu" (Child's Play) serisinin korku saçan ikonik karakteri Chucky'yi canlandıran ünlü aktör Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti.
'Çocuk Oyunu' serisinin ikonik karakteri 'Chucky' ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ed Gale, 61 yaşında hayata veda etti.
ABD'de Los Angeles’taki bir bakımevinde 27 Mayıs'ta yaşamını yitirdiği açıklanan Ed Gale'nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
Yeğeni Kayse Gale, bulunduğu duygusal paylaşımda, amcası için; "Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor" ifadelerini kullandı. Ed Gale’in hayat hikâyesini de paylaşan Kayse, ünlü oyuncunun 20 yaşında cebinde sadece 41 dolarla California’ya otostopla gittiğini, sonrasında 130'dan fazla film, dizi ve reklam projesinde yer aldığını söyledi.
Kariyeri boyunca farklı türlerdeki yapımlarda yer alan Gale, sadece Child’s Play serisiyle değil, aynı zamanda Howard the Duck, Spaceballs, Chopper Chicks in Zombietown, Bones ve O Brother, Where Art Thou? gibi filmlerde de rol almıştı.