90'ların ünlü mankeni yıllar sonra ortaya çıktı

Podyumlara veda ettikten sonra turizm sektöründe çalışmaya başlayan Özbek, sevgilisi Çağın Işıkdağ ile bir büfede döner yerken objektife yansıdı. Özbek "Turizme devam, şöhretli günler eskide kaldı. Böyle daha mutluyum" dedi.