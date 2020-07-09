90'ların ünlü mankeni yıllar sonra ortaya çıktı
90'lı yılların aranan yüzlerinden eski manken Begüm Özbek, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.
Podyumlara veda ettikten sonra turizm sektöründe çalışmaya başlayan Özbek, sevgilisi Çağın Işıkdağ ile bir büfede döner yerken objektife yansıdı. Özbek "Turizme devam, şöhretli günler eskide kaldı. Böyle daha mutluyum" dedi.
BEGÜM ÖZBEK KİMDİR?
Begüm Özbek, modelliğe 17 yaşında başladı. Miss Model of Turkey'de birincilik tacını taktıktan sonra 1989'da Almanya'da düzenlenen Miss Model of the World'de dördüncü oldu.
90'lı yıllarda iç giyim ve mayo defilelerinin aranan isimlerindendi. Daha sonra turizm ve otelcilik alanında çalışmaya başladı.