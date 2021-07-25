90’lı yılların en dikkat çeken oyuncularındandı: Çılgın Bediş'in Oktay'ı şimdilerde ne yapıyor?
Önce “Delikanlım” klibiyle genç kızları kendine hayran bıraktı ardından da “Çılgın Bediş” dizisindeki ‘Oktay’ rolüyle ekrana ekrana gelen Cenk Torun şimdilerde spor hocalığı yapıyor.
Karikatürist Özden Öğrük’ün 1976 yılında Gırgır dergisinde çizmeye başladığı “Çılgın Bediş”, 1996 yılında Türkiye’nin kült gençlik dizisi olarak Kanal D’de ekrana gelmeye başladı. ‘Bediş’ rolündeki Yonca Evcimik’in partneri ‘Oktay’ı Cenk Torun canlandırıyordu. Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun’un oğlu olan Cenk Torun, 90’lı yıllarda televizyonun en tanınan jönlerinden biriydi. Torun, oyunculukla yolunun nasıl kesiştiğini şöyle anlatıyor:
“1994 yılıydı ve üniversitede turizm otelcilik okuyordum. Annemin menajer arkadaşları bir gün bizi ziyarete geldi. Bana, ‘Yeni bir kız çıkıyor müzik piyasasına, çok da güzel bir şarkısı var. Ona klip çekeceğiz. Sen oynar mısın?’ diye sordular. Ben de ‘Bu işleri yapmayı düşünmüyorum, başka bir alternatif bulun’ dedim. Ama bu konuda ısrarcı oldular. Sonunda kabul ettim ve ilk kez Yıldız Tilbe’nin ‘Delikanlım’ klibinde yer aldım. Böylelikle bir ucundan bu işe girmiş oldum.
Klip ekranlarda dönmeye başlayınca birden çok sevildi. Çünkü muhteşem bir ses Yıldız Tilbe... Öyle olunca bir anda teklifler gelmeye başladı. 1995 yılında Kandemir Konduk’un absürt komedi dizisi ‘Palavra Aşklar’da 8 bölüm rol aldım. Dizi yayından kalktı ve ardından ‘Çılgın Bediş’ macerası başladı.”Oyuncu, 1996-2001 yılları arasında süren “Çılgın
Bediş”teki ‘Oktay’ rolü için ilk düşünülen isim oluyor. Torun, projeye onay verir vermez de hemen çekimler başlıyor.
Oyuncu, o dönemi şu şekilde dile getiriyor: “Bir anda kendimi işin içinde buldum. Çok keyifliydi onlarla çalışmak. Yonca çok uyumlu ve komiktir. Set zamanlarında çok eğleniyorduk. Ciddi bir tanınma da oldu. Bu ilk ‘Delikanlım’ klibiyle başladı.
Yolda bana ‘Delikanlım’ diye bağırıyorlardı. Ben de kime seslendiklerini anlamıyordum. ‘Çılgın Bediş’ sonrası ise tahmin edemeyeceğim kadar büyük bir fan kitlesi oluştu. O zaman işler farklıydı. Şimdiki gibi sanatçılara ulaşmak da kolay değildi. Artık herkes sosyal medyada, herkesi görüp takip edebiliyor. O zamanlar işin birazcık daha rüyası vardı. Şimdi o rüya ve sihir kalmadı. Eskiden saygı ve sevgi de daha çoktu.”
YA ASKERE GİDECEKTİM YA DA DİZİYİ KABUL EDECEKTİM
“Çılgın Bediş” dizisi son bulduğunda Cenk Torun’un birkaç proje denemesi oluyor ama onlar da uzun soluklu olmuyor. Oyuncu için o sırada yolunda gitmeyen olaylar yaşanmaya başlıyor: “O dönem şimdiki gibi çok fazla kanal yoktu, işler çok belirli şeyler etrafında dönüyordu. Maalesef bana destek olacak birileri olmadı. Osman Yağmurdereli ile çalışıyordum. Hatta Osman Abi ile bir proje yapacakken kendisi vefat etti. Öyle olunca da biraz piyasadan uzaklaşmaya başladım. Şimdi menajerler var ve onlar sizin için bağlantılar yapıyor. O dönem işler öyle değildi. Kendi başınıza uğraşmanız gerekiyordu. O jenerasyonda televizyondan ileriye giden Kenan İmirzalıoğlu oldu. Sonuç itibariyle bir şekilde hayatımı idame ettirmem gerekiyordu. Başka işler yaptım. Bir dönem turizmle uğraştım. Arada projeler çıkarsa kabul ettim. Ama hiçbiri maalesef ses getirmedi. O da benim şanssızlığım.”