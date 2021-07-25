90’lı yılların en dikkat çeken oyuncularındandı: Çılgın Bediş'in Oktay'ı şimdilerde ne yapıyor?

“1994 yılıydı ve üniversitede turizm otelcilik okuyordum. Annemin menajer arkadaşları bir gün bizi ziyarete geldi. Bana, ‘Yeni bir kız çıkıyor müzik piyasasına, çok da güzel bir şarkısı var. Ona klip çekeceğiz. Sen oynar mısın?’ diye sordular. Ben de ‘Bu işleri yapmayı düşünmüyorum, başka bir alternatif bulun’ dedim. Ama bu konuda ısrarcı oldular. Sonunda kabul ettim ve ilk kez Yıldız Tilbe’nin ‘Delikanlım’ klibinde yer aldım. Böylelikle bir ucundan bu işe girmiş oldum.

Klip ekranlarda dönmeye başlayınca birden çok sevildi. Çünkü muhteşem bir ses Yıldız Tilbe... Öyle olunca bir anda teklifler gelmeye başladı. 1995 yılında Kandemir Konduk’un absürt komedi dizisi ‘Palavra Aşklar’da 8 bölüm rol aldım. Dizi yayından kalktı ve ardından ‘Çılgın Bediş’ macerası başladı.”Oyuncu, 1996-2001 yılları arasında süren “Çılgın

Bediş”teki ‘Oktay’ rolü için ilk düşünülen isim oluyor. Torun, projeye onay verir vermez de hemen çekimler başlıyor.