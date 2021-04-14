90'lı yılların kızıl saçlı güzeli Janset yıllara meydan okuyor
90'lı yılların en sevilen isimlerinden biri olan Janset Paçal sosyal medya paylaşımları ve değişimi ile şaşırttı.
1990'lı yılların en efsane zamanlarına damgasını vuran ve kariyerine animatörlükle başlayan Janset, dünyaca ünlü markalar için podyuma çıktı ve mankenlik yaptı.
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1996 yılında atv'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programla tanınan Janset, kısa sürede herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.
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Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal''ı özellikle çok sevilen Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileri ile o dönem büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı.
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Ekranların kızıl saçlı güzeli daha sonra tası tarağı toplayıp Datça'ya yerleşti.
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