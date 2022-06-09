90'lı yılların ünlü şarkıcısı Akın yıllar sonra ortaya çıktı

90’lı yılların unutulmaz şarkıcılarından Akın önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Akın, evlendiğini ve bir erkek çocuğu olduğunu söyledi: “Antalya’da yaşıyorum. Müziğe tamamen ara verdim. Fakat sanatın yaşı olmaz. Ailemin inşaat firmasında çalışıyorum.”