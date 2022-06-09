90'lı yılların ünlü şarkıcısı Akın yıllar sonra ortaya çıktı
90'lı yıllarda çıkardığı ''Rebeka'', ''Kız Milleti'' ve ''Suskun Yüreğim'' şarkılarıyla tanınan şarkıcı Akın, yıllar sonra ortaya çıktı.
“Rebeka”, “Kız Milleti” ve “Suskun Yüreğim” adlı şarkılarıyla 90’lı yıllarda fırtınalar estiren Akın yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir müzik camiasından uzak kalan Akın, yeni hayatını anlattı.
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90’lı yılların unutulmaz şarkıcılarından Akın önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Akın, evlendiğini ve bir erkek çocuğu olduğunu söyledi: “Antalya’da yaşıyorum. Müziğe tamamen ara verdim. Fakat sanatın yaşı olmaz. Ailemin inşaat firmasında çalışıyorum.”
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