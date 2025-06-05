93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen Pelin Öztekin'den herkesi şaşırtan itiraf
Mide ameliyatıyla 93 kilo veren ve bambaşka biri olan oyuncu Pelin Öztekin değişimiyle herkesi şaşırtmaya devam ederken bu sefer de yaptığı bir ilişki itirafıyla olay yarattı.
2021 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 150 kiloyu aştıktan sonra mide ameliyatı geçirip tam 93 kilo birden vermişti.
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Mide küçültme ameliyatıyla 93 kilo veren Pelin Öztekin aşırı kilolarından hızlıca kurtulup yepyeni bir görünüme kavuşurken yaşadığı değişimle sık sık gündeme geliyor.
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Mide ameliyatı sonrasında diyetine dikkat eden ve verdiği kiloları tekrar geri almamak için mücadelesini sürdüren Pelin Öztekin her geçen gün daha da incelmişti.
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Geçirdiği mide ameliyatı sonrası fiziksel olarak büyük bir değişim geçiren Pelin Öztekin, "İdeal kiloya ve sağlıklı bir vücuda ulaşabilmek için hırs yaptım" demişti.
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