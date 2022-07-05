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  4. 93 kilo veren Pelin Öztekin plajda boy gösterdi

93 kilo veren Pelin Öztekin plajda boy gösterdi

Oyuncu Pelin Öztekin, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Telefonu elinden düşürmeyen Öztekin'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

93 kilo veren Pelin Öztekin plajda boy gösterdi - Resim: 1

153 kiloya ulaştıktan sonra mide küçültme ameliyatı ile 93 kilo veren oyuncu Pelin Öztürk, sezonu Bodrum'da açtı.

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93 kilo veren Pelin Öztekin plajda boy gösterdi - Resim: 2

Bugün 35 yaşına giren Pelin Öztekin, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta bir plajda görüntülendi. 

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93 kilo veren Pelin Öztekin plajda boy gösterdi - Resim: 3

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, sıcak havanın tadını çıkaran Pelin Öztekin, selfie çektikten sonra şezlongda keyif yaptı.

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93 kilo veren Pelin Öztekin plajda boy gösterdi - Resim: 4

Telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen ünlü oyuncunun bir hayli keyifli olduğu görüldü.

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