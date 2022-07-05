93 kilo veren Pelin Öztekin plajda boy gösterdi
Oyuncu Pelin Öztekin, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Telefonu elinden düşürmeyen Öztekin'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
153 kiloya ulaştıktan sonra mide küçültme ameliyatı ile 93 kilo veren oyuncu Pelin Öztürk, sezonu Bodrum'da açtı.
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Bugün 35 yaşına giren Pelin Öztekin, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta bir plajda görüntülendi.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, sıcak havanın tadını çıkaran Pelin Öztekin, selfie çektikten sonra şezlongda keyif yaptı.
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Telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen ünlü oyuncunun bir hayli keyifli olduğu görüldü.
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