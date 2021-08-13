93 kilo veren Pelin Öztekin'den İstanbul'da mayolu pozlarıyla mankenlere meydan okudu
Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 153 kilodan 60 kiloya düşen ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in bikinili cesur pozu sosyal medyayı salladı. İşte Öztekin'in nefes kesen o pozu...
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.
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6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.
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Kalamış'taki Galatasaray Tesisleri'nde deniz ve güneşin tadını çıkaran Öztekin arka arkaya renkli mayosuyla poz verdi.
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Çektiği fotoğrafları paylaşan Pelin Öztekin'e takipçileri yorum yağdırdı.
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