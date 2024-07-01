98. Gazi Koşusu’nda Hipodrom.com locasında ünlüler geçidi

98. kez düzenlenen, 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğinde 2.28.36'lık derecesiyle Dragon Flame safkanı kazandı. Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonunda Akın Sözen ilk şampiyonluğunu yaşadı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alan binlerce vatandaş, yarışta heyecan dolu anlara şahitlik etti.