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  3. 09 Eylül 2020 15:05

ABD başkanlığına aday olan Kanye West’e büyük şok!

ABD'de Arizona Yüksek Mahkemesi, rapçi Kanye West'in kasımda yapılacak federal başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olma talebini geri çevirdi.

ABD başkanlığına aday olan Kanye West’e büyük şok!

ABD'de Arizona Yüksek Mahkemesi, rapçi Kanye West'in kasımda yapılacak federal başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olma talebini geri çevirdi.

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ABD başkanlığına aday olan Kanye West’e büyük şok!

West'in alt mahkemenin adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, şarkıcının aday gösterildiği başvuru dilekçesinde imzacıların siyasi parti mensubiyetlerine ilişkin bilgilerin yer almadığı, bu yüzden başvurunun eyalet seçim kanunlarına aykırı olduğu hükmüne vardı.

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ABD başkanlığına aday olan Kanye West’e büyük şok!

Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin verdiği kararı onayarak West'in adaylık başvurusunun reddedilmesine karar verdi.

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ABD başkanlığına aday olan Kanye West’e büyük şok!

Adaylığını 7 Temmuz'da açıklayan West, bazı eyaletlerde adaylığını tescil ederken, bazılarında yeterli kayıtlı bağımsız seçmenin imzasını toplayamadığı için aday olamamıştı.

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