ABD'de yaşayan Tolga Karel, hayat pahalılığına isyan etti
ABD'de ev alan ve lojistik şirketi kuran oyuncu Tolga Karel, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.
Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti.
ÖNCE TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI
Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.
Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da Şirket kurdu.
320 BİN DOLARA EV ALDI
Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi.