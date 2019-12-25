ABD’li rapçi Blueface sokakta para saçtı
ABD'li ünlü rapçi 'Blueface' Los Angeles sokaklarında tartışma yaratan bir olaya imza attı. Gerçek adı Johnathan Michael Porter olan rap şarkıcısı Los Angeles'ın Skid Rov bölgesinde lüks cipinin üzerine çıkarak çevresine toplanan insan
'Blueface' bir caddede aracının üzerine çıkarak yanında getirdiği poşetlerdeki parayı çevredeki insanlara saçtı.
Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaşırken, görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.