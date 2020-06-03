ABD’li şarkıcı Mariah Carey Harun Sürek’in şarkısına talip oldu
Son günlerde dünya genelinde Youtube'da en çok cover yapılan şarkılar arasına giren ve 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından dinlenen eserin her gün yeni coverleri hazırlanıp video paylaşım sitesine yükleniyor.
Son günlerde dünya genelinde Youtube'da en çok cover yapılan şarkılar arasına giren ve 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından dinlenen eserin her gün yeni coverleri hazırlanıp video paylaşım sitesine yükleniyor.
Günden güne daha da popüler hale gelen, Şarkıcı Harun Sürek'in "Unuturum Elbet" isimli eseri ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'in yeni albümünde İngilizce versiyonuyla yer alabilir.
Türkiye'den bir eser ikinci defa Youtube genelinde bu kadar izlenmeye ulaştı. Şarkıcı Harun Sürek'in sözlerini yazıp ve bestelediği şarkıyı Türkiye'de ilk kez Rafet El Roman seslendirmişti.