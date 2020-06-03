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  3. 03 Haziran 2020 12:10

ABD’li şarkıcı Mariah Carey Harun Sürek’in şarkısına talip oldu

Son günlerde dünya genelinde Youtube'da en çok cover yapılan şarkılar arasına giren ve 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından dinlenen eserin her gün yeni coverleri hazırlanıp video paylaşım sitesine yükleniyor.

ABD’li şarkıcı Mariah Carey Harun Sürek’in şarkısına talip oldu

Son günlerde dünya genelinde Youtube'da en çok cover yapılan şarkılar arasına giren ve 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından dinlenen eserin her gün yeni coverleri hazırlanıp video paylaşım sitesine yükleniyor.

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ABD’li şarkıcı Mariah Carey Harun Sürek’in şarkısına talip oldu

Günden güne daha da popüler hale gelen, Şarkıcı Harun Sürek'in "Unuturum Elbet" isimli eseri ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'in yeni albümünde İngilizce versiyonuyla yer alabilir.

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ABD’li şarkıcı Mariah Carey Harun Sürek’in şarkısına talip oldu

Türkiye'den bir eser ikinci defa Youtube genelinde bu kadar izlenmeye ulaştı. Şarkıcı Harun Sürek'in sözlerini yazıp ve bestelediği şarkıyı Türkiye'de ilk kez Rafet El Roman seslendirmişti.

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ABD’li şarkıcı Mariah Carey Harun Sürek’in şarkısına talip oldu

Şarkı son günlerde o kadar popüler hale geldi ki, özellikle ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da "Unuturum Elbet" adlı şarkı ile ilgili Youtube'de her gün yeni bir cover yayınlanıyor.

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