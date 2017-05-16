ABD'nin en güzel kızı belli oldu
ABD'nin yeni güzeli 25 yaşındaki Kara McCullough oldu.
Tacı takan genç kadın sevinçten uzun bir süre ağladı. ABD Nükleer Denetleme Komisyonu'nda çalışan Kara McCullough, ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil edecek.
Ancak McCullough, sağlık hizmetini bir hak değil, ayrıcalık olarak gördüğünü söyleyince tartışma başladı.
ABD'nin en güzel kızı olarak tacı kazanan 25 yaşındaki İtalya doğumlu McCullough, kendisine yöneltilen, "Sağlık hizmeti bir ayrıcalık mı yoksa bir hak mıdır?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Kesinlikle bir ayrıcalık olduğunu söyleyeceğim. Bir hükümet çalışanı olarak sağlık hizmeti açısından imtiyazlıyım. Ve ilk elden görüyorum ki, sağlık hizmeti aldığınızda işinizin olması gerekir. Bu yüzden bu durumun geliştirilmesine devam etmemiz gerekiyor, böylece dünya genelindeki tüm Amerikalılar için sağlık hizmeti ve iş imkanları sağlanır."