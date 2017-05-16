ABD'nin en güzel kızı belli oldu

"Kesinlikle bir ayrıcalık olduğunu söyleyeceğim. Bir hükümet çalışanı olarak sağlık hizmeti açısından imtiyazlıyım. Ve ilk elden görüyorum ki, sağlık hizmeti aldığınızda işinizin olması gerekir. Bu yüzden bu durumun geliştirilmesine devam etmemiz gerekiyor, böylece dünya genelindeki tüm Amerikalılar için sağlık hizmeti ve iş imkanları sağlanır."

