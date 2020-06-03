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  3. 03 Haziran 2020 12:10

Abdülkadir Ömür için rekor bonservis bedeli!

Bordo-Mavili camianın gözbebeği olan Abdülkadir Ömür'e, Avrupa'nın ilgisi devam ediyor...

Abdülkadir Ömür için rekor bonservis bedeli!

Bordo-Mavili camianın gözbebeği olan Abdülkadir Ömür'e, Avrupa'nın ilgisi devam ediyor...

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Abdülkadir Ömür için rekor bonservis bedeli!

FRANSIZ EKİBİ PANDEMİ SÜRECİNİ FIRSAT BİLDİ Sezon başında 17.5 milyon euro artı Edgar Ie karşılığında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderen Fırtına, Abdülkadir'i de Fransa'ya satabilir. Koronavirüs sonrası etkilenecek ekonomiler nedeniyle birçok kulüp transferde temkinli davranırken, Fransız ekibi Nice pandemi sürecini fırsat bildi.

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Abdülkadir Ömür için rekor bonservis bedeli!

Kırmızı-Siyahlılar, başta Benfica olmak üzere birçok Avrupa ekibinin istediği 20 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı.

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Abdülkadir Ömür için rekor bonservis bedeli!

17 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ Fransızlar, Karadeniz devine 17 milyon euroluk (128.3 milyon TL) teklif sundu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi bu öneriyi reddetti.

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