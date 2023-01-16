Ablalarının izindiler: Zehra Güneş'in iki kardeşi de voleybolcu çıktı
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in iki kardeşi İrem Güneş ile Mina Güneş de voleybolcu çıktı.
Güzelliği ile tüm dünyanın dikkatini çeken başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşleri İrem Güneş ve Mina Güneş'in de Vakıfbank'ta forma giydiği ortaya çıktı.
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1,97 boyundaki orta oyuncu olan Zehra Güneş sosyal medyada en çok takip edilen voleybolcu unvanını elinde bulunduruyor.
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Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan iki kız kardeşi var: İrem Nur Güneş ve Mina Güneş.
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İrem Güneş ortanca kardeş. 2004 doğumlu olan İrem de ablası gibi VakıfBank forması giyiyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.
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