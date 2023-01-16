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Ablalarının izindiler: Zehra Güneş'in iki kardeşi de voleybolcu çıktı

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in iki kardeşi İrem Güneş ile Mina Güneş de voleybolcu çıktı.

Ablalarının izindiler: Zehra Güneş'in iki kardeşi de voleybolcu çıktı - Resim: 1

Güzelliği ile tüm dünyanın dikkatini çeken başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşleri İrem Güneş ve Mina Güneş'in de Vakıfbank'ta forma giydiği ortaya çıktı. 

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Ablalarının izindiler: Zehra Güneş'in iki kardeşi de voleybolcu çıktı - Resim: 2

1,97 boyundaki orta oyuncu olan Zehra Güneş sosyal medyada en çok takip edilen voleybolcu unvanını elinde bulunduruyor.

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Ablalarının izindiler: Zehra Güneş'in iki kardeşi de voleybolcu çıktı - Resim: 3

Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan iki kız kardeşi var: İrem Nur Güneş ve Mina Güneş.

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Ablalarının izindiler: Zehra Güneş'in iki kardeşi de voleybolcu çıktı - Resim: 4

İrem Güneş ortanca kardeş. 2004 doğumlu olan İrem de ablası gibi VakıfBank forması giyiyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

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