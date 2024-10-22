Ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat: ''Kısmi felç geçirdim''

Polat "Kötü bir gündü dün, çok zordu tekrardan hakim karşısına çıkmak hele ki böylesi bir şey benim için çok utanç vericiydi. O an bir anlık sevgi şeyiyle denk gelmişti. Bir anda apar topar polisler geldi. Nida'nın tekrardan böyle şeyler yaşamış olması beni çok üzüyor" dedi.