Ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat: ''Kısmi felç geçirdim''
Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu düzenledikleri bir partideki dudak dudağa öpüştükleri anların sosyal medyaya yansıması sonrasında "hayasızca hareket" suçlamasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dilan Polat gözaltı sürecinde karşısında polisleri görünce bayldığını belirterek "kısmi felç geçirdim" dedi.
Lüks yaşantısını gözler önüne serdiği için tepki çeken Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra eski şatafatlı hayatına hızlı bir geri dönüş yapmış ailesi ve yakın arkadaşları ile verdiği partide gece boyunca sahnede dans edip şarkılar söylemişti. Ancak Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler sahnede dudak dudağa öpüştüğü anlar sosyal medyada yayıldıktan sonra haklarında "hayasızca hareket"ten soruşturma başlatılarak gözaltına alınmıştı.
Hakim, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verdi.
Dilan Polat sosyal medya hesabını gizliye aldıktan sonra bir açıklama yaptı.
Polat "Kötü bir gündü dün, çok zordu tekrardan hakim karşısına çıkmak hele ki böylesi bir şey benim için çok utanç vericiydi. O an bir anlık sevgi şeyiyle denk gelmişti. Bir anda apar topar polisler geldi. Nida'nın tekrardan böyle şeyler yaşamış olması beni çok üzüyor" dedi.