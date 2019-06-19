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  3. 19 Haziran 2019 10:10

''Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler ?''

Ceren Hindistan, kızı Arya ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu, magazincilerden korktuğu için 4 yıldır Bodrum'a gidemediğini belirterek ''Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler?' diye düşünüyorum.'' dedi.

''Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler ?''

Ceren Hindistan, eski sevgilisi Ümit Aslan’ın velayetini almak için dava açtığı kızı Arya ile beraber Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

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''Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler ?''

Güzel oyuncu, dört yıldır görüntülenmemek için Bodrum’a gidemediğini söyledi.

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''Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler ?''

“Ailemle Antalya’ya gittim, sonra Yunanistan’a gidip geldim. Dört yıldır sizden korktuğum için Bodrum’a gidemiyorum. ‘Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler?' diye düşünüyorum."

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''Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler ?''

"GİZLİLİK KARARI VAR"
Kızının tedavisinin iyi gittiğini, bu nedenle oyunculuğa ara vermek zorunda kaldığını anlatan Hindistan, ayrıca kızı Arya’nın velayet davasıyla ilgili gizlilik kararı çıktığını açıkladı.

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