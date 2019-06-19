''Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler ?''
Ceren Hindistan, kızı Arya ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu, magazincilerden korktuğu için 4 yıldır Bodrum'a gidemediğini belirterek ''Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler?' diye düşünüyorum.'' dedi.
Ceren Hindistan, eski sevgilisi Ümit Aslan’ın velayetini almak için dava açtığı kızı Arya ile beraber Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.
“Ailemle Antalya’ya gittim, sonra Yunanistan’a gidip geldim. Dört yıldır sizden korktuğum için Bodrum’a gidemiyorum. ‘Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler?' diye düşünüyorum."