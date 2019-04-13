Açelya Topaloğlu arkadaşının eski sevgilisiyle yakalandı
Oyuncu Açelya Topaloğlu, gizlediği aşkı Kenan Acar'la Nişantaşı'nda ilk kez objektife yakalandı. Bir zamanlar yakın dostu Serenay Aktaş'la sevgili olan Acar'la yakalanan Topaloğu kameraları görünce panik yaptı
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; bir zamanlar aralarından su sızmayan Serenay Aktaş ile Açelya Topaloğlu'nun arasına oyuncu Kenan Acar girdi.
Serenay Aktaş'la birlikteliği geçen yıl biten Kenan Acar, kısa süre sonra Açelya Topaloğlu'yla flört etmeye başladı.
İkilinin gizledikleri aşk önceki gün Nişantaşı'nda belgelendi. Objektiflere yakalanan aşıklar, bir anda panik yaptı.