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  3. 13 Nisan 2019 18:10

Açelya Topaloğlu arkadaşının eski sevgilisiyle yakalandı

Oyuncu Açelya Topaloğlu, gizlediği aşkı Kenan Acar'la Nişantaşı'nda ilk kez objektife yakalandı. Bir zamanlar yakın dostu Serenay Aktaş'la sevgili olan Acar'la yakalanan Topaloğu kameraları görünce panik yaptı

Açelya Topaloğlu arkadaşının eski sevgilisiyle yakalandı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; bir zamanlar aralarından su sızmayan Serenay Aktaş ile Açelya Topaloğlu'nun arasına oyuncu Kenan Acar girdi.

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Açelya Topaloğlu arkadaşının eski sevgilisiyle yakalandı

Serenay Aktaş'la birlikteliği geçen yıl biten Kenan Acar, kısa süre sonra Açelya Topaloğlu'yla flört etmeye başladı.

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Açelya Topaloğlu arkadaşının eski sevgilisiyle yakalandı

İkilinin gizledikleri aşk önceki gün Nişantaşı'nda belgelendi. Objektiflere yakalanan aşıklar, bir anda panik yaptı.

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Açelya Topaloğlu arkadaşının eski sevgilisiyle yakalandı

Ancak yine de görüntülenmekten kurtulamayan Kenan Acar ve Açelya Topaloğlu, hızlı adımlarla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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