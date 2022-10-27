Acemi Cadı’nın Rüya’sı İrem Erkaya değişimi ile şaşırttı
Merve Boluğur’un tanınmasını sağlayan Acemi Cadı dizisinde Rüya karakterine hayat veren İrem Akkaya’nın yıllar içerisindeki değişimini şaşırttı.
İrem Erkaya, Acemi Cadı ve Hayat Bilgisi gibi dizilerdeki rolüyle hafızalara kazındı.
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Bir döneme damga vuran Acemi Cadı dizisinde 'Rüya' karakterine hayat veren oyuncu İrem Erkaya, uzun süre sonra ortaya çıktı.
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Oyuncunun son hali şaşkınlık yarattı.
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Acemi Cadı'da Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya olan ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle şaşırttı.
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