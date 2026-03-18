Acı kayıptan sonra gelen büyük mutluluk: Ege Kökenli anne olduğunu duyurdu!
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, hayranlarını gözyaşlarına boğan müjdeli haberi paylaştı! Geçtiğimiz yıl 5 aylık bebeğini kaybederek büyük bir acı yaşayan Kökenli, bu kez hamilelik sürecini tüm dünyadan gizledi. Sosyal medya hesabından "Sonunda kızımız evimizde" notuyla yaptığı paylaşım ise takipçilerini hem şaşkına çevirdi hem de sevince boğdu.
Dizi ve sinema dünyasının sevilen ismi Ege Kökenli, sosyal medyada yaptığı sürpriz paylaşımla gündeme oturdu.
1 / 8
Bir süredir ekranlardan ve gözlerden uzak kalan güzel oyuncu, sessizliğini dünyanın en güzel haberiyle bozdu: Kökenli artık bir anne!
2 / 8
Geçtiğimiz yıl 5 aylık bebeğini erken doğum sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Ege Kökenli, bu kez temkinli davranmayı seçti.
3 / 8
İkinci hamilelik sürecini doğum anına kadar takipçilerinden ve magazin basınından gizleyen oyuncu, bebeğini kucağına aldıktan sonra müjdeyi verdi.
4 / 8