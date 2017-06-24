Açık hava festivali rekor kırdı
İngiltere’de düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury son sürat başladı. Dört gün sürecek festivalin katılımcıları dünyanın dört bir yanından, eşyalarıyla birlikte Glastonbury şehrine göç etti.
İngiltere’nin Glastonbury şehrinde yapılan, yeşil alanda müzik ve canlı sanat performansların sergilendiği festivale bu yıl yaklaşık 200 bin kişi katıldı.
Glastonbury’de düzenlenen festivale katılan binlerce kişi partiye günün çok erken saatlerinde “güldürme gazıyla” kahvaltı ederek başladı...