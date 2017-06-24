Açık hava festivali rekor kırdı

Kalabalık günün ilk saatlerinden itibaren “güldürme gazı” dolu balonlarda ki havayı solumaya başladı ve Glastonbury Festivali “neşeli” bir hal aldı. Herhangi bir rengi ve kokusu olmayan, çok ucuz olan bu gaz bedende aşırı duyarlılık yaratıyor, 18.yüzyıldan beri kullanılıyor.