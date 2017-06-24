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  3. 24 Haziran 2017 15:05

Açık hava festivali rekor kırdı

Açık hava festivali rekor kırdı

İngiltere’de düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury son sürat başladı. Dört gün sürecek festivalin katılımcıları dünyanın dört bir yanından, eşyalarıyla birlikte Glastonbury şehrine göç etti.

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Açık hava festivali rekor kırdı

İngiltere’nin Glastonbury şehrinde yapılan, yeşil alanda müzik ve canlı sanat performansların sergilendiği festivale bu yıl yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

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Açık hava festivali rekor kırdı

Glastonbury’de düzenlenen festivale katılan binlerce kişi partiye günün çok erken saatlerinde “güldürme gazıyla” kahvaltı ederek başladı...

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Açık hava festivali rekor kırdı

Kalabalık günün ilk saatlerinden itibaren “güldürme gazı” dolu balonlarda ki havayı solumaya başladı ve Glastonbury Festivali “neşeli” bir hal aldı. Herhangi bir rengi ve kokusu olmayan, çok ucuz olan bu gaz bedende aşırı duyarlılık yaratıyor, 18.yüzyıldan beri kullanılıyor.

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