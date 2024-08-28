Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor: Düğün yeri ve tarihi değişti

Sevgilisine 5 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti.