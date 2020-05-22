Acun Ilıcalı açıkladı: O Ses Türkiye jürisi değişecek mi?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram'da katıldığı canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, ''O Ses Türkiye'de yeni jüri üyeleri kim olacak?'' sorusuna da yanıt verdi.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz gece Hürriyet instagram hesabı üzerinden Ferit Ömeroğlu ile canlı yayın yaptı. Ilıcalı son dönemlerde yarışmadan elenen Mert ve köpeği Mess ile olan bağı sebebiyle milyonları etkileyen Ersin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mert’in stratejik bir hata yaptığını söyleyen Acun Ilıcalı uzun zaman sonra ilk defa genel röportajda hayatına dahil sözler sarf etti.
Survivor 2020’de bu sene kendisini en çok üzen yarışmacının Mert değil Ersin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, “Mert’in son iki üç haftada seyirciye verdiği elektrik ben şampiyon olacağım stratejisi değildi” dedi.
Bu arada canlı bağlantıda Ferit Ömeroğlu Hürriyet ailesi olarak Acun Medya ile halı sahada karşılaşabileceklerini söylerken Acun Ilıcalı bu duruma, “Acun Medya bünyesinden bir takım çıkarayım sizin takıma karşı... Benim saha da oynarız isterseniz... Yıldırım Demirören, Revna Demirören ile çok yakınımdır. Sevgili Ahmet’te benim yakın dostum bilirsin. Bütün ekibi bu maçtan haberdar edeceğim bunu da unutma... ” yanıtını verdi.
İşte röportajın tamamı;
*Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için...
- Rica ederim. Bana göre gazetecilikte bir çınar Hürriyet. Çok az vaktimiz kalıyor ama sizin gibi önemli yayınlara bağlanmak bizim için önemli...
*Herkesin kaldıracağı yük hacmi vardır. Kaldırabileceğinizden fazlasını yüklendiğinizi hissettiniz mi hiç?
- Güzel bir soru... Valla şöyle söyleyeyim... Bunu ben seçtim. Kendi tercihim ama kapasite olarak çok ciddi derecede limitlerimi zorladığımın farkındayım ama nankörlük yapmak istemiyorum. İnsanların iş bulamadığı dönemde kalkıp söylenmek de bana nankörlük gibi geliyor.