Acun Ilıcalı açıkladı: O Ses Türkiye jürisi değişecek mi?

Survivor 2020’de bu sene kendisini en çok üzen yarışmacının Mert değil Ersin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, “Mert’in son iki üç haftada seyirciye verdiği elektrik ben şampiyon olacağım stratejisi değildi” dedi.



Bu arada canlı bağlantıda Ferit Ömeroğlu Hürriyet ailesi olarak Acun Medya ile halı sahada karşılaşabileceklerini söylerken Acun Ilıcalı bu duruma, “Acun Medya bünyesinden bir takım çıkarayım sizin takıma karşı... Benim saha da oynarız isterseniz... Yıldırım Demirören, Revna Demirören ile çok yakınımdır. Sevgili Ahmet’te benim yakın dostum bilirsin. Bütün ekibi bu maçtan haberdar edeceğim bunu da unutma... ” yanıtını verdi.