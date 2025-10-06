Acun Ilıcalı bombayı patlattı: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
Survivor 2026 için geri sayım başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star'da yarışacak ilk ismi sosyal medya hesabından açıkladı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonunun ilk yarışmacısı belli oldu.
Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
İlk kez 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasında sesi, tarzı ve farklı dans figürleriyle dikkat çeken Bayhan'ın, 2026 yılının ocak ayında başlayacak Survivor Ünlüler & All Star sezonunda yer alacak olması hayranlarını şaşırttı.
