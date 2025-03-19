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  4. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddiası!

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya boşanıyor mu?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın boşanacağı iddia edildi. Ünlü çift, ayrılık iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya boşanıyor mu? - Resim: 1

Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmişti.

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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya boşanıyor mu? - Resim: 2

Ünlü çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı ve boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 

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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya boşanıyor mu? - Resim: 3

Ilıcalı, 14 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarına yanıt verdi. 

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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya boşanıyor mu? - Resim: 4

Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya ile bir pozunu paylaştı. 

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