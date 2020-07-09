Acun Ilıcalı Sercan’ın elenmesinin nedenini açıkladı
Sercan Yıldırım'ın, Survivor'da son haftalarda gösterdiği performansa rağmen elenmesinin yankıları devam ediyor. Survivor yarışmasının iddialı ismi Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.
Sercan Yıldırım'ın, Survivor'da son haftalarda gösterdiği performansa rağmen elenmesinin yankıları devam ediyor. Survivor yarışmasının iddialı ismi Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.
Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım, özellikle son günlerde gösterdiği performans ile adından söz ettirirken programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklama geldi. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor'a veda edişinin nedeni paylaştı.
Sercan Yıldırım bu hafta da 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirlemişti. Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti.