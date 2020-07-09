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  3. 09 Temmuz 2020 13:10

Acun Ilıcalı Sercan’ın elenmesinin nedenini açıkladı

Sercan Yıldırım'ın, Survivor'da son haftalarda gösterdiği performansa rağmen elenmesinin yankıları devam ediyor. Survivor yarışmasının iddialı ismi Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.

Acun Ilıcalı Sercan’ın elenmesinin nedenini açıkladı

Sercan Yıldırım'ın, Survivor'da son haftalarda gösterdiği performansa rağmen elenmesinin yankıları devam ediyor. Survivor yarışmasının iddialı ismi Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.

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Acun Ilıcalı Sercan’ın elenmesinin nedenini açıkladı

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım, özellikle son günlerde gösterdiği performans ile adından söz ettirirken programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklama geldi. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor'a veda edişinin nedeni paylaştı.

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Acun Ilıcalı Sercan’ın elenmesinin nedenini açıkladı

Sercan Yıldırım bu hafta da 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirlemişti. Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti.

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Acun Ilıcalı Sercan’ın elenmesinin nedenini açıkladı

Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım olmuştu.

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