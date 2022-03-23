Acun Ilıcalı sürprizi açıklamıştı: Survivor birleşme partisi ne zaman?

Survivor 2022 All Star birleşme partisinin mart ayının sonunda yapılacağını açıklayan Ilıcalı, parti öncesinde hızlı eleme dönemine geçileceğini belirtti. Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.