Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün ilk 3 yarışmacısını açıkladı

Survivor 2024'te yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kardeniz, "Yaşarken çok zordu. Şimdi anı olarak kaldığı için güzel. Seneye as kadroda gireceğim için çok mutluyum" derken Yaman da "Çok mutluyum, çok güzel bir ekip. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yusuf, Merve ve Nefise. Bizim için daha hayırlısı olur diye düşünüyorum. Bizim için de tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.