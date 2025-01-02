Acun Ilıcalı, Survivor 2025 All Star'da kuralları değiştirdi
TV8 ekranlarında artık bir ekran klasiği haline gelen Survivor bu yıl Survivor 2025 All Star sezonuyla ekranlardaki yerini alırken, Acun Ilıcalı Survivor'ın değişen kurallarını açıkladı.
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor, yeni yılda Survivor 2025 All Star ile izleyicisiyle buluştu.
1 Ocak akşamı başlayan Survivor 2025 All Star'da Acun Ilıcalı yeni sezonun kurallarını açıkladı.
Ilıcalı, "Bu sene şöyle bir sene performans olarak tam anlamıyla zorlanmanız lazım. Ben yorgunum demeler yok. Limitler zorlanacak ve bu limitler zorlanırken eğer gücü yetmiyorsa devam edemeyecek. Şöyle bir dünya yok, dinlenme yok. Survivor'ın oyunlar bölümü tam anlamıyla hayatta kalma üzerine. Bu sene performansta limiti zorlayacağız. Açlıkla limit, zorlama yok ama performansta var" dedi.
Ilıcalı oyunların 12'de biteceğini, sayı 8'e geldiğinde "best off"ların başlayacağını ve 12'ye ulaşana kadar seçilen yarışmacıların defalarca oyun oynayacağını açıkladı.