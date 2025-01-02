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  4. Acun Ilıcalı, Survivor 2025 All Star'da kuralları değiştirdi

Acun Ilıcalı, Survivor 2025 All Star'da kuralları değiştirdi

TV8 ekranlarında artık bir ekran klasiği haline gelen Survivor bu yıl Survivor 2025 All Star sezonuyla ekranlardaki yerini alırken, Acun Ilıcalı Survivor'ın değişen kurallarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2025 All Star'da kuralları değiştirdi - Resim: 1

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor, yeni yılda Survivor 2025 All Star ile izleyicisiyle buluştu.

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Acun Ilıcalı, Survivor 2025 All Star'da kuralları değiştirdi - Resim: 2

1 Ocak akşamı başlayan Survivor 2025 All Star'da Acun Ilıcalı yeni sezonun kurallarını açıkladı. 

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Acun Ilıcalı, Survivor 2025 All Star'da kuralları değiştirdi - Resim: 3

Ilıcalı, "Bu sene şöyle bir sene performans olarak tam anlamıyla zorlanmanız lazım. Ben yorgunum demeler yok. Limitler zorlanacak ve bu limitler zorlanırken eğer gücü yetmiyorsa devam edemeyecek. Şöyle bir dünya yok, dinlenme yok. Survivor'ın oyunlar bölümü tam anlamıyla hayatta kalma üzerine. Bu sene performansta limiti zorlayacağız. Açlıkla limit, zorlama yok ama performansta var" dedi.

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Acun Ilıcalı, Survivor 2025 All Star'da kuralları değiştirdi - Resim: 4

Ilıcalı oyunların 12'de biteceğini, sayı 8'e geldiğinde "best off"ların başlayacağını ve 12'ye ulaşana kadar seçilen yarışmacıların defalarca oyun oynayacağını açıkladı.

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