  4. Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Sahnelerin cesur ismi de Survivor'da!

Survivor 2026 Ünlüler - All Star için geri sayım devam ederken Acun Ilıcalı Survivor adasında yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Acun Ilıcalı Türkiye güzeli oyuncu Deniz Çatalbaş'ın da Survivor kadrosuna katıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonunun ilk yarışmacısı Bayhan olmuştu. 

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İlk kez 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasında sesi, tarzı ve farklı dans figürleriyle dikkat çeken Bayhan'ın, 2026 yılının ocak ayında başlayacak Survivor Ünlüler & All Star sezonunda yer alacak olması hayranlarını şaşırttı. 

KEREMCEM

Acun Ilıcalı Survivor 2026 için yarışmacıları açıklamaya devam ederken Şarkıcı Bayhan'ın ardından sanatçı Keremcem'in de de Survivor 2026'da yer alacağını açıkladı.

