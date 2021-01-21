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  3. 21 Ocak 2021 23:10

Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarına ne kadar para veriyor ?

Survivor 2021'de bir birinden önemli isimler şampiyonluk yarışı veriyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre ünlüler takımında hangi isimin ne kadar para kazandığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarına ne kadar para veriyor ?

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara ödül oyunu yaptığı ve yarışma birincisine büyük ödül verdiği biliniyordu. Şimdide ünlü televizyoncunun yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu.

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Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarına ne kadar para veriyor ?

Televizyon ekranlarında haftanın 5 günü izleyici ile buluşan Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ise dudak uçuklattı.

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Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarına ne kadar para veriyor ?

İddialara göre; Survivor 2021 ünlüler takımından İsmail Balaban 7 bin TL, Melis Sezer 5 bin TL, Batuhan Karacakaya 10 bin TL, Çağrı Atakan 5 bin TL, Merve Aydın 7 bin 500 TL, Hayrettin 7 bin TL, Öykü Çelik 12 bin TL, Cemal Hünal 7 bin TL, Meryem Kasap 5 bin TL ve Barış Özbek'in 8 bin TL aldığı iddiası magazin gündemine düştü.

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Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarına ne kadar para veriyor ?

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