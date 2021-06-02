Acun Ilıcalı ve Hadise arasında soğuk rüzgarlar: Dikkat çeken ayrıntı
O Ses Türkiye yarışmasından ayrılan Hadise'nin, Acun Ilıcalı ile arasının açık olduğu iddiası magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyorç
Yeni sezon döneminde yeniden ekranlara dönmesi beklenen O Ses Türkiye yarışmasında ayrılık var. Hadise'nin jüri koltuğunu bıraktığı yerinin ise şimdiden dolduğu konuşuluyor. Bir başka iddia ise Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arasının açık olduğu... Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.
O Ses Türkiye jüri üyeliğine Ebru Gündeş'in geri döndüğü, Hadise ile arasında yaşanan olaylar nedeniyle de Acun Ilıcalı ile de arasının açıldığı söyleniyor.
Hadise'nin O Ses Türkiye jüri koltuğuna ise Gülşen'in geleceği haberleri çıktı. Acun Ilıcalı'nın Gülşen'e teklif götürdüğü, Gülşen'in de teklife sıcak baktığı iddia edildi.
Hadise'nin her sene sosyal medyada Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen, bu yıl es geçmesi de dikkatlerden kaçmadı.