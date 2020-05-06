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  3. 06 Mayıs 2020 10:10

Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle yeni pozları ortaya çıktı!

Acun Ilıcalı'nın aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle yeni pozları ortaya çıktı!

20 yaşında olan Ayça Çağla Altınkaya'nın Şeyma Şubaşı ile olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle yeni pozları ortaya çıktı!

Son günlerde sık sık magazin basınında konuşulan bir isim var; Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya. 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi. 

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle yeni pozları ortaya çıktı!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Şubaşı ile benzerliği dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya'nın Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu ortaya çıkmıştı.  

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle yeni pozları ortaya çıktı!

2000 doğumlu olduğu bilinen Altunkaya'nın, korona virüs salgını nedeniyle Dominik'te mahsur kaldığı iddia edilmişti. Acun ile olan ilişkisini sosyal medyadan uzak bir şekilde yaşayan Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni pozları ortaya çıktı. 

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