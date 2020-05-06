Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle yeni pozları ortaya çıktı!
Acun Ilıcalı'nın aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı.
20 yaşında olan Ayça Çağla Altınkaya'nın Şeyma Şubaşı ile olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor.
Son günlerde sık sık magazin basınında konuşulan bir isim var; Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya. 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Şubaşı ile benzerliği dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya'nın Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu ortaya çıkmıştı.